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    20:30, 04 Июнь 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Астане 5 июня

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 июня.

    АСТАНА

    В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему: «Развитие цифровой криминалистики в Казахстане». Спикеры: старший криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД РК Омирсерик Стамбеков, главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД РК Еламан Кудайбергенов.

    В 14.30в пресс-центре партии AMANAT состоится пресс-конференция.

    В 15.00 в педагогическом колледже Международного университета Астана состоится пресс-конференция, посвященная созданию благоприятных эко-условий для молодежи и детей.

    В 17.00 в Maqsut Narikbayev University состоится презентация книги «Трудовое право Республики Казахстан. Том 1. Общая часть». Автор книги – Хасенов Муслим Ханатович, PhD, Associate Professor Maqsut Narikbayev University (КАЗГЮУ).

    АЛМАТЫ

    В 11.00 на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоится пресс-конференция на тему «Континентальный чемпионат Азии по шахматам: новые звезды зажигаются в Алматы».


    Теги:
    Алматы Астана Анонс Казинформа
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