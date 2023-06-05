Анонс наиболее важных событий в Астане 5 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 июня.

АСТАНА

В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему: «Развитие цифровой криминалистики в Казахстане». Спикеры: старший криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД РК Омирсерик Стамбеков, главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД РК Еламан Кудайбергенов.

В 14.30в пресс-центре партии AMANAT состоится пресс-конференция.

В 15.00 в педагогическом колледже Международного университета Астана состоится пресс-конференция, посвященная созданию благоприятных эко-условий для молодежи и детей.

В 17.00 в Maqsut Narikbayev University состоится презентация книги «Трудовое право Республики Казахстан. Том 1. Общая часть». Автор книги – Хасенов Муслим Ханатович, PhD, Associate Professor Maqsut Narikbayev University (КАЗГЮУ).

АЛМАТЫ

В 11.00 на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоится пресс-конференция на тему «Континентальный чемпионат Азии по шахматам: новые звезды зажигаются в Алматы».