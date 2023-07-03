Анонс наиболее важных событий в Астане 4 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 июля.

В 08:30 в преддверии Дня столицы - 25-летия Астаны - состоится торжественное открытие Аллеи журналистов, инициированной акиматом города Астаны.

В 10:00 в Үкімет үйі начнется заседание Правительства.

В 10: 00 стартует форум «Бизнес-партнерство между Казахстаном и Европейским Союзом в сфере критических сырьевых материалов».

В 11:00 в Конгресс-центре пройдет форум мэров городов-побратимов «25-летие Астаны: Астана – город будущего».

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны - онлайн-брифинг на тему «О проводимой работе по охране здоровья ребенка».

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О проведении вегетационного периода текущего года».