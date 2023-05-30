Анонс наиболее важных событий в Астане 31 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 мая.

АСТАНА

В 10:00начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11:00 в Доме дружбы состоится круглый стол «Память во имя будущего», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны - онлайн-брифинг на тему «Обеспечение мерами социального обслуживания пенсионеров».

В 12:00 в МИД РК пройдет встреча между заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу и министром иностранных дел Республики Корея Пак Чжина.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об организации медицинской помощи в РК».

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О сотрудничестве Казахстана в ШОС».

В 15:40в Высшем колледже «ASTANA POLYTECHNIC»состоится выездное заседание Управляющего комитета Проектного офиса по развитию Национальной системы квалификаций под председательством Заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова.