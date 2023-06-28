Анонс наиболее важных событий в Астане 29 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 июня.

В 08:30 в отеле Rixos President Astana состоится торжественное открытие V Конгресса нейрохирургов Казахстана, посвященного 15-летию Национального центра нейрохирургии.

В 09:00 в Конгресс-центре EXPO стартует первый республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней от партии «AMANAT». В работе форума примут участие депутаты маслихатов, депутаты Мажилиса, общественные деятели, члены Политического совета партии, представители НПО, активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» и др.

В 10:30 - торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Академии государственного управления при Президенте РК. В торжественном мероприятии примут участие гости из Администрации Президента Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Министерства науки и высшего образования РК, Хаба государственной службы Республики Казахстан и депутаты Парламента РК.

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны начнется онлайн-брифинг на тему «Что нужно знать донору крови?». Спикер: Айгерим Сагамбаева - заведующая отделом комплектования донорских кадров РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» Минздрава РК.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об усилении мер соцподдержки населения, предусмотренном в Социальном кодексе». Спикеры: первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Толеген Оспанкулов.

В 19:30 при поддержке Министерства культуры и спорта РК первый и единственный театр мюзикла в Казахстане и Центральный Азии государственный театр «ASTANA MUSICAL» ГКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой приглашает своих зрителей на мюзикл «Роза Багланова».