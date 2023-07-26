Анонс наиболее важных событий в Астане 27 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ- Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане27 июля.



В 10:00 в отеле Хилтон Гарден Инн Астана состоится международная конференция «Укрепление национального и международного партнерства в борьбе с торговлей людьми».

В 11:00 в бизнес-центре «BCC Centre» пройдеточередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции под председательством Ирака Елекеева.

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Социальная помощь отдельным категориям граждан на оплату обучения в высших учебных заведениях города Астаны».

Спикер: Айгуль Таласова - заместитель руководителя Управления занятости и социальной защиты Астаны.

Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.

В 15:00 пройдет пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему: «Цифровая трансформация Вооруженных сил РК».

Спикеры: заместитель министра обороны РК Ахмедиев Дархан Мейрамович; начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Артыков Бауыржан Шубаевич.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

АЛМАТЫ

В 11:00 в American Space & Makerspace Almaty состоится пресс-конференция, посвященная открытию первого онлайн-ресурса по традиционному казахскому искусству.