Анонс наиболее важных событий в Астане 26 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 мая.

АСТАНА

В 8.30 в Школе медицины Назарбаев Университета начнется Региональная конференция, созванная совместно с Международным Альянсом Академических Центров Здоровья. Местные и зарубежные спикеры из США, Европы, Катара, Турции и других регионов проведут дискуссии в рамках темы «Академические центры здоровья как экономические двигатели сообществ, нации и региона».

В 9.30 для представителей СМИ состоится пресс-тур по дорогам Целиноградского района Акмолинской области. В ходе мероприятия журналисты смогут ознакомиться с ходом проведения капитального ремонта дорожно-уличной сети поселков Коянды, Кызылжар, Кабанбай батыра, Арайлы, Ы. Алтынсарина, Талапкера и города Косшы.

В 10.00 на базе Международного университета Астана в рамках школы социального предпринимательства «Өрелі ұрпақ» пройдет очередной конкурс социальных проектов.

В 11.00при поддержке Национального музея Республики Казахстан и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан состоится открытие V инклюзивного музейного фестиваля под названием «Ұлттық игілік балалар үшін» детского творчества «Мейірім».

В 11.00на площадке АО «ЦРТР» (БЦ «Сыганак») состоится семинар для представителей СМИ по темам: «Региональные карты занятости» и «Платформенная занятость». Спикеры: первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, вице-министр Олжас Ордабаев.

В 11.00 в KAZGUU состоится крупнейший в регионе Web3 Хакатон Decentrathon - первый в Центральной Азии хакатон, который пройдет одновременно в 13 локациях по всему Казахстану.

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О социально-экономическом развитии Западно-Казахстанской области».

Спикер: аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 12.30партия «Ак жол» проведет круглый стол по обсуждению проекта «Национальные стандарты владения государственным языком». Место проведения: ул. Сарайшык 11 Б, 6 этаж.

В 15.00 Инновационный кластер Назарбаев Университета приглашает на NURIS Demo Day - итоговое мероприятие программ поддержки стартапов бизнес-инкубирования «ABC Inc x TCA» и акселерации «Quick Start». Мероприятие состоится в Стеклянном павильоне Назарбаев Университета.

В 17.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О проведении весенне-полевых работ».

Спикер: министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.