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Анонс наиболее важных событий в Астане 26 июня

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Июня 2023, 23:45
Анонс наиболее важных событий в Астане 26 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июня.

В 9:30 на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан пройдет первое региональное симуляционное упражнение по межведомственному реагированию на случаи торговли людьми.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД на тему «О ходе легализации иностранных автомобилей».

Спикер: Жамалиев Алтынбек Хамитович – старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК.

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Виды специальных социальных услуг для матерей и детей, подвергшихся насилию».

Спикер: Шынар Какимова - заместитель директора по социальным вопросам КГУ «Кризисного центра «Үміт» акимата Астаны.

Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в сетях Facebook и Instagram.


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