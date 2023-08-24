Анонс наиболее важных событий в Астане 25 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 августа.



В 10:00 в библиотеке Мажилиса Парламента РК состоится международная научно-практическая конференция «Конституция Республики Казахстан - основа социальной модернизации общества и государства».

В 10:00 в музее Первого Президента Республики Казахстан начнется пленарное заседание республиканской августовской конференции для педагогов города Астаны и республики по направлению «Формирование комфортной инфраструктуры» в рамках темы «Справедливый Казахстан: честное поколение, качественное образование, успешная нация».

В 10:00 во Дворце «Жастар» управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы совместно с НИПИ «Астанагенплан» приглашает астанчан для продолжения общественного обсуждения проекта Генерального плана Астаны до 2035 года.

В 12:00 начнется встреча председателя Агентства по делам госслужбы Дархана Жазыкбаева с представителями квазигоссектора.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Археологическая наука Казахстана: проблемы и перспективы».

В 12:00 вздании «Казгидромет» состоится пресс-конференция Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на тему: «О прохождении ветегационного периода».

В 12:30 - пресс-брифинг Национального банка РК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.

В 15:00 в столичном Доме дружбы стартует конференция на тему «Адал азамат – Ата Заңның тірегі», посвященная Дню Конституции Республики Казахстан.

В 17:00 с участием глав Казахстана и Таджикистана в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» состоится торжественный концерт мастеров искусства Таджикистана.