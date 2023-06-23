Анонс наиболее важных событий в Астане 24 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 июня.

АСТАНА

В 9.00 в университете им. М.Нарикбаева в закрытом формате пройдет встреча Media Club Qazaqstan. Спикер: министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали.

В 10.00 в Спортивно-оздоровительном комплексе «University sports centre» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в честь 30-летия международной стипендии «Болашак» состоится V Спартакиада среди выпускников программы «Болашак».

В 10.00 в Конгресс-центре пройдет первый масштабный бизнес-форум «Преодоление», на котором впервые будут работать 3 кластера: для строителей, предпринимателей других ниш и риэлторов.

С 11.00 до 21.30 от площадки перед зданием филармонии по адресу улица Кенесары, 32 до набережной реки Есиль будут проходить разнообразные красочные мероприятия: конкурс детского рисунка «Я рисую Музыку» в трех номинациях «рисунок мелом», «скульптура», «композиция» с награждением лучших работ; мастер-классы от артистов филармонии для юных музыкантов: «Путешествие в мир музыкальных инструментов» от ансамбля народной музыки «Сарыарқа» и Духового оркестра; парад филармонии по набережной реки Есиль и по столичному Арбату с участием всех коллективов. В грандиозном музыкальном шествии примут участие ансамбль народной музыки «Сарыарқа», группа народной музыки «Қорқыт», ансамбль народного танца «Шалқыма», балет современной хореографии ALEM, Камерный хор, Духовой оркестр, эстрадный вокал. Парад начнется в 18.30 на набережной и закончится в 19.30 на площади перед филармонией.

В 12.30 в Студенческом парке пройдет турнир по уличным и национальным играм в рамках проекта «ГОЛОС ПОКОЛЕНИЙ».