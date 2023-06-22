Анонс наиболее важных событий в Астане 23 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 июня.

9.00 в отеле «Rixos President Astana» состоится региональная конференция профсоюзов стран Центральной Азии на тему: «Роль профсоюзов в обеспечении безопасности и охраны труда и эффективного функционирования инспекции труда».

В 9.30 в бизнес-центре «BCC Centre» встреча депутатов маслихата VIII созыва г. Астаны, заместителя акима г. Астаны Ерлана Бекмурзаева со столичным бизнесом на площадке Палаты предпринимателей г. Астаны.

В 10.00 в БЦ «Москва» - международный семинар «Стратегическое развитие бизнеса в новых условиях евразийской интеграции производственных и логистических процессов. Эффективные способы охраны и защиты интеллектуальных прав в странах ЕАЭС».

В 11.00 состоится первое заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан. Заседание Парламентской комиссии будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz.

В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Құрбан айт-2023». Спикеры: Нурдаулет Альмуханов - руководитель управления по делам религий г.Астаны, Ерболат Жусупов - главный имам г.Астаны, главный имам республиканской мечети «Хазрет Султан», Сархат Бейсенова - главный государственный санитарный врач г.Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook facebook.com/rsk.astana01 и Instagram instagram.com/rsk.astana.

В 11.00 в здании Национального архива РК состоится презентация книги заслуженного деятеля Казахстана, специалиста в области отечественной онкологии, доктора медицинских наук Досханова Алихана Хамзаулы под названием «Алғашқы Алаш дәрігерлері».

12.00 состоится пресс-конференция Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Тема: «О совершенствовании деятельности органов юстиции». Министр юстиции РК Ескараев Азамат Несипбаевич. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 18.00 в Mega Silk Way при поддержке Посольства США в Казахстане пройдет интенсивный мастер-класс по повышению музыкальной подготовки и финальный гала-концерт.

АЛМАТЫ

В 10.00 более 300 представителей НПО, власти и бизнеса соберутся на диалоговой площадке ХІІІ Гражданского форума в конгресс-холле отеля «Best Western Plus Atakent Park Hotel».

В 18.00 в государственном историко-культурном музее-заповеднике «Есік» состоится акция «Ночь музея».

состоится оффлайн брифинг об итогах работы специальной рабочей группы АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) в г.Жанаозен. Дата и время: 23 июня 2023г, 11:00 по времени Актау. Место: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, г. Актау, 14-й микрорайон, 1Б блок. На брифинге спикеры расскажут об итогах специальной рабочей группы по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Озенмунайгаз» и подрядных организаций. Спикеры: Хасанов Даулетжан Кенесович – заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз», руководитель Рабочей группыАтабаев Адиль Базарбаевич – Начальник отдела экономической и внутренней безопасности департамента корпоративной безопасности АО НК «КазМунайГаз»Төлеген Бақдаулет Қаналбекұлы - Главный специалист сектора по производственным отношениям управления социальной политики и внутренних коммуникаций департамента управления человеческими ресурсами АО НК «КазМунайГаз» Жокебаев Жигер Мухтарович - Главный специалист сектора бизнес-аналитики управления добывающими активами департамента по добыче нефти и газа АО НК «КазМунайГаз».