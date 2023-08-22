Анонс наиболее важных событий в Астане 22 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 августа.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - ход проведения уборочной кампании и заготовки кормов; ход подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В 11:00 - онлайн-брифинг Службы коммуникаций города Астаны «Оказание специальных социальных услуг в области защиты населения в условиях временного пребывания». Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

В 12:00 в «Самрук-Қазына» - пресс-брифинг с участием Салтанат Сатжан – управляющего директора по развитию и приватизации АО «Самрук-Қазына», Еркина Наурызбаева - председателя правления АО «QAZAQ AIR» и финансового директора АО «QAZAQ AIR» Адилбека Умралиева.

В 12:00 - встреча председателя Агентства по делам госслужбы Дархана Жазыкбаева с молодыми государственными служащими. В ходе встречи будут разьяснены основные правила отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. Мероприятие состоится по адресу: улица Абая, 33А.

В 14:00 в отеле Jumbaktas Astana Hotel НАО «Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов» проведет пресс-тренинг для СМИ «Освещение вопросов экологии и охраны окружающей среды: новшества и тренды».