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    23:40, 21 Август 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Астане 22 августа

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 августа.

    АСТАНА

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - ход проведения уборочной кампании и заготовки кормов; ход подготовки к предстоящему отопительному сезону.

    В 11:00 - онлайн-брифинг Службы коммуникаций города Астаны «Оказание специальных социальных услуг в области защиты населения в условиях временного пребывания». Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

    В 12:00 в «Самрук-Қазына» - пресс-брифинг с участием Салтанат Сатжан – управляющего директора по развитию и приватизации АО «Самрук-Қазына», Еркина Наурызбаева - председателя правления АО «QAZAQ AIR» и финансового директора АО «QAZAQ AIR» Адилбека Умралиева.

    В 12:00 - встреча председателя Агентства по делам госслужбы Дархана Жазыкбаева с молодыми государственными служащими. В ходе встречи будут разьяснены основные правила отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. Мероприятие состоится по адресу: улица Абая, 33А.

    В 14:00 в отеле Jumbaktas Astana Hotel НАО «Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов» проведет пресс-тренинг для СМИ «Освещение вопросов экологии и охраны окружающей среды: новшества и тренды».


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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