Анонс наиболее важных событий в Астане 21 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июля.



АСТАНА

В 10:00 в стенах легкоатлетического спортивного комплекса «QAZAQSTAN» откроются II Республиканские игры чемпионов.

В 11.00 в здании центрального аппарата партии Amanat начнется внеочередной съезд общественного объединения «Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы».

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны пройдет онлайн-брифинг на тему «Адресная социальная помощь».

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Обучение казахстанских женщин ІТ-профессиям в рамках программы IT-Aiel».

В 16:00 в Министерстве юстиции РК стартует очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.