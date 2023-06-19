Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >

Анонс наиболее важных событий в Астане 20 июня

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Июня 2023, 21:05
Анонс наиболее важных событий в Астане 20 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июня.

В 10.00 в резиденции Акорда состоится государственный визит Федерального Президента Федеративной Республики Германия Ф.-В. Штайнмайера.

В 10.00 во Дворце мира и согласия пройдет Международный форум волонтеров.

В 10.00 столичный филиал Фонда социального медицинского страхования проводит пресс-тур на базе ряда медицинских организаций г.Астаны.

В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Обеспечение проезда пожарной техники». Спикер: Еркін Отарғалымұлы - начальник управления государственного пожарного контроля. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook facebook.com/rsk.astana01 и Instagram instagram.com/rsk.astana.

В 11.00 в бизнес-центре «BCC Centre» очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции под председательством Ирака Елекеева.

В 15.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О защите прав потребителей». Спикер: председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Тынысбеков Аскар Станиславович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в Мажилисе состоится совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан.

В 15.00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

В 15.00 в отеле «Sheraton» состоится диалог об экономике «Развитие МСБ в Казахстане».

В 16.00 в здании отеля St. Regis Astana, зал Tulpar, состоится пресс-брифинг ведущей мировой блокчейн-экосистемы и поставщика криптовалютной инфраструктуры Binance.

В 18.00 в «Астана Опера» состоится торжественная церемония открытия Международного фестиваля «Опералия».

В 19.30 на вокзале Нурлы Жол состоится запуск экскурсионно-патриотического поезда «Туған елге саяхат».


Астана   СМИ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Как праздник Курбан-айт отметили в Атырау
Как праздник Курбан-айт отметили в Атырау
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде