Анонс наиболее важных событий в Астане 20 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июля.





АСТАНА

В 11:00 начнется пресс-конференция с участием генерального директора корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» Альфии Адиевой. На брифинге спикер расскажет о результатах работы единого благотворительного оператора группы компаний АО «Самрук-Қазына» – Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» за последние шесть месяцев и планах по дальнейшему развитию фонда.

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Государственно-образовательный заказ акимата города Астана на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2023-2027 учебные годы». Спикер: Нариман Еламанов, и.о. руководителя управления образования города Астаны.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Привлечение иностранных инвестиций». Спикеры: заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев, председатель АО «НК «Kazakh invest» Меиржан Юсупов.

В 17:00 в отеле ParkInn пройдет дискуссия «Китайские инвестпроекты в Казахстане: прагматика и предубеждения».