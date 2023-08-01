Анонс наиболее важных событий в Астане 2 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 августа.

В 9.00 в отеле «Hilton Garden» Зерновой союз Казахстана проведет ежегодный круглый стол для журналистов.

В 10.00 на площадке Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» планируется проведение публичных слушаний по обсуждению проекта наценки на лекарственные средства и медицинские изделия в рамках ГОБМП и ОСМС.

В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «О деятельности Центра поддержки института семьи «Жанұя». Спикер: Куралай Жанузакова - заместитель директора Центра поддержки Института семьи «Жануя» акимата города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.

В 15.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Вопросы контроля за деятельностью частных судебных исполнителей и взыскания алиментов». Спикеры: Азамат Айнабеков - заместитель руководителя департамента юстиции города Астаны, Адлет Бейсенбаев - руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.

В 17.00 в здании Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан пройдет круглый стол на тему «Образовательная миграция и применение интеллектуального потенциала казахстанцев, находящихся за рубежом».