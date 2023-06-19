Анонс наиболее важных событий в Астане 19 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июня.

В 10:00 в Мажилисе запланирован Правительственный час.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции начнется брифинг МВД. Тема: «О противодействии торговле людьми». Спикер: Канат Нурмагамбетов – начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

В 14:00 в Мажилисе состоится круглый стол по теме развития медиасферы через призму законопроекта «О масс-медиа».

В 15:00 в Үкімет үйі начнется заседание Правительства. На повестке - защита прав потребителей, развитие туризма в Республике Казахстан.

В 16:00 в маслихате города Астаны проводятся публичные слушания. На повестке дня - результаты реализации государственно-частного партнерства в городе Астане.