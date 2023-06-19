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    18:00, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Астане 19 июня

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июня.

    В 10:00 в Мажилисе запланирован Правительственный час.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции начнется брифинг МВД. Тема: «О противодействии торговле людьми». Спикер: Канат Нурмагамбетов – начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

    В 14:00 в Мажилисе состоится круглый стол по теме развития медиасферы через призму законопроекта «О масс-медиа».

    В 15:00 в Үкімет үйі начнется заседание Правительства. На повестке - защита прав потребителей, развитие туризма в Республике Казахстан.

    В 16:00 в маслихате города Астаны проводятся публичные слушания. На повестке дня - результаты реализации государственно-частного партнерства в городе Астане.


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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