Анонс наиболее важных событий в Астане 19 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июля.

АСТАНА

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг «Новые функции безопасности в приложении Smart Astana. Спикер: Айдын Еспек - руководитель проекта «Smart Astana». Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

АЛМАТЫ

В 10:00 в НИИ кардиологии и внутренних болезней - пресс-конференция о первой пересадке донорского сердца в Алматы.