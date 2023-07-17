Анонс наиболее важных событий в Астане 18 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июля.

АСТАНА

В 10:00 состоится пресс-конференция АО НК «КазМунайГаз». Заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев расскажет о текущей ситуации на НПЗ КМГ, планах и перспективах развития нефтеперерабатывающей деятельности компании.

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны начнется онлайн-брифинг на тему «О газификации столицы».

В 15:00 - откроется заседание маслихата города Астаны. На повестке дня - вопросы системы образования города Астаны.

В 15:00 в онлайн-режиме состоится Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен». В нем примут участие представители госорганов, бизнеса и ассоциаций.

В 16:00 - заседание маслихата города Астаны. Повестка дня - содержание мест захоронений. Презентация по проекту «Цифровизация ритуальных услуг».