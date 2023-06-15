Анонс наиболее важных событий в Астане 16 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 июня.

В 09:00 в отеле «Sheraton» казахстанский центр государственно-частного партнёрства при содействии Азиатского банка развития проведет конференцию, посвященную вопросам развития проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках мероприятия будет представлен «Обзор государственно-частного партнерства: Казахстан», подготовленный Азиатским банком развития, в котором дается оценка прогресса Казахстана в создании более благоприятных условий для развития ГЧП, увеличения объемов финансирования инфраструктуры и повышения качества оказания услуг.

В 10:00 в Сенате начнется Правительственный час на тему: «Вопросы переработки сельскохозяйственной продукции в контексте увеличения экспортного потенциала АПК, импортозамещения» в рамках обозначенных задач Президентом Республики Казахстан на открытии первой сессии Парламента VIII созыва.

В 10:00 во Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова стартует VII чемпионат мира по рукопашному бою.

В 10:00 в Astana Hub церемония открытия масштабного мероприятия в сфере блокчейн индустрии в Казахстане Decentral Asia.

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны - онлайн-брифинг на тему «Реализация программы «1000 мест».

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Атырауской области». Спикер: аким Атырауской области Серик Шапкенов.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Костанайской области».

Спикер: аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В 15:00 в конференц-зале «Конституция» Национальной академической библиотеки Республики Казахстан пройдет круглый стол на тему «Проблемные вопросы доступности дополнительного онлайн образования и подготовительных курсов для учащихся сельских школ».