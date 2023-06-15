Анонс наиболее важных событий в Астане 15 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане15 июня.

АСТАНА.

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz, а также в прямом эфире телеканала «Хабар 24».

В 10:00 в Назарбаев центре - открытие I Международного форума психологов «Актуальные проблемы диагностики и развития способностей и одаренности детей и молодежи». Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан и Европейского совета поддержки талантов.

В 11:00 в Центре кинологической службы ДП г.Астаны состоится брифинг «Дрессировка служебных собак в Центре кинологической службы».

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии города Шымкента». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14:40 в Radisson Hotel Astana - пресс-конференция в преддверии мирового турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam по дзюдо.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 17:00 в конференц-зале гостиницы «AyKun» пройдет круглый стол «День скотовода. Итоги года».

АЛМАТЫ

В 10:00 в Алматы состоится торжественное открытие скульптуры «нашего милого доктора» – знаменитого актера Юрия Померанцева. Бронзовая скульптура будет установлена перед зданием Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова.

В церемонии примут участие представители акимата города Алматы, Фонда Нурлана Смагулова, творческая интеллигенция, дирекция театра, друзья и коллеги Юрия Померанцева.