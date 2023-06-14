Анонс наиболее важных событий в Астане 14 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 июня.

АСТАНА

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Об оказании специальных социальных услуг детям и лицам с инвалидностью старше 18 лет». Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 14:00 в Легкоатлетическом комплексе Qazaqstan -церемония открытия II Международного турнира по стрельбе из лука «Grand Prix Astana».

В 15:00 в Легкоатлетическом комплексе Qazaqstan - пресс-конференция по случаю старта международного конкурса по разработке формы для будущих олимпийских чемпионов брейкинга и скейтбординга OLYMP URBAN CULTURE.KZ.

В 15:00 в партии «Ак жол» состоится круглый стол по вопросам деятельности НАО «Фонд социального медицинского страхования». В работе круглого стола примут участие депутаты фракции «Ак жол», руководство фонда, курирующие государственные органы и предприниматели.

В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам социально-культурного развития.

АЛМАТЫ

В 11:00 на площадке Национального пресс-клуба начнется пресс-конференция о проекте по борьбе с наркотиками в городе Алматы.