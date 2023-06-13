АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Астане 13 июня.

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания -

итоги социально экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-май 2023 года; развитие животноводства.

В 10:00 в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте пройдет День открытых дверей. Руководство ведущего аналитического центра страны в свой 30-летний юбилей расскажет о деятельности КИСИ, об основных исследованиях и проектах.

В 10:00 в Astana Hub стартует презентация мер господдержки для малого и среднего бизнеса. В ходе мероприятия будет представлена информация о мерах финансовой и нефинансовой поддержки, как их получить и что для этого нужно.