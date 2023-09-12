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    22:01, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Астане 12 сентября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 сентября.

    В 10.00 в отеле «Рэдиссон» начнется брифинг с участием дипломатического корпуса накануне Саммита ООН по Целям устойчивого развития (ЦУР), который состоится 12 сентября 2023 года в Астане.

    В 11.00 в пресс-клубе Silteme (улица Достык, 3) пройдет пресс-конференция

    Партии зеленых «Байтак» на тему: «Атомная энергетика – взвешенные решения».

    В 14.00 в Sheraton Astana Hotel Казахстанский институт стратегических исследований

    при Президенте Республики Казахстан совместно с Посольством Республики Кореи организовывает семинар на тему «Возможности и ограничения

    применения опыта развития промышленности Кореи в видении будущего

    Казахстана».

    В 15.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания -

    итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета

    за январь-август 2023 года; новые задачи по развитию IT-отрасли.

    В 15.00 стартует пресс-конференция Службы центральных коммуникаций при

    Президенте РК. Тема: «Развитие эстетической групповой гимнастики в Казахстане и

    подготовка к чемпионату мира в Алмате». Ссылки на трансляцию:

    Youtube, Facebook.

    В 15.00 состоится брифинг, организованный Управлением местной полицейской

    службы Департамента полиции города Астаны (улица Орынбор, 9. Управление полиции района «Есиль» ДП г.Астаны). Тема выступления: «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Спикер: начальник УМПС полковник полиции Айтмагамбетов Арман.


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