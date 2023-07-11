Анонс наиболее важных событий в Астане 12 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июля.



В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-июнь 2023 года; реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции»; реализация региональных карт занятости населения.

В 10.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «О проводимой работе по соблюдению трудового законодательства в городе Астане». Спикер: Исмагулов Ерлан Сапарвинович - заместитель руководителя управления контроля и качества городской среды города Астаны. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 12.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Павлодарской области». Спикер: аким Павлодарской области Байханов Асаин Куандыкович. Ссылки на трансляцию в Youtube, Facebook.

АЛМАТЫ

В 11.00 Казахстанская фондовая биржа (KASE) проведет онлайн пресс-конференцию по итогам работы казахстанского биржевого рынка за первое полугодие 2023 года. В ходе конференции Биржа представит информацию о деятельности KASE и реализации проектов биржи, а также тренды фондового рынка за отчетный период. Спикер мероприятия – председатель правления KASE Алина Алдамберген.