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Анонс наиболее важных событий 20 декабря

19 Декабря 2021 20:00
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Анонс наиболее важных событий 20 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря.

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НУР-СУЛТАН

В 9:30 в Доме министерств (12 подъезд) - торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 10:00 - пленарное заседние Сената Парламента РК.

В 10:00 - в Мажилисе Парламента РК правительственный час. С докладом о ходе цифровизации налогового и таможенного администрирования перед депутатами выступит, как ожидается, министр финансов Ерулан Жамаубаев.

В 11:00 в Национальном архиве торжественное открытие Центра повышения квалификации работников государственных и ведомственных архивов при Национальном архиве Республики Казахстан состоится с участием заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Лукпановича Тугжанова, министра культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуловой, государственных и общественных деятелей, ученых, работников архивной отрасли.


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