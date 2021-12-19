Анонс наиболее важных событий 20 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря.
НУР-СУЛТАН
В 9:30 в Доме министерств (12 подъезд) - торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
В 10:00 - пленарное заседние Сената Парламента РК.
В 10:00 - в Мажилисе Парламента РК правительственный час. С докладом о ходе цифровизации налогового и таможенного администрирования перед депутатами выступит, как ожидается, министр финансов Ерулан Жамаубаев.
В 11:00 в Национальном архиве торжественное открытие Центра повышения квалификации работников государственных и ведомственных архивов при Национальном архиве Республики Казахстан состоится с участием заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Лукпановича Тугжанова, министра культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуловой, государственных и общественных деятелей, ученых, работников архивной отрасли.
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