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    20:05, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 июня

    анонс Казинформа
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 июня.

    АСТАНА

    В 10:00 первое заседание Национального офиса по приватизации Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Место проведения: Мәңгілік ел даңғылы, 55/5.

    В 10:00 заседание Сената.

    В 12:00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Итоги широкомасштабных акций «Бекіре-2024», «Нерест».

    В 14:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «В Казахстане впервые запустили авиатранспортировку радиофармпрепаратов»

    В 15:00 первый слет фармацевтов Казахстана. Место проведения: ул. Иманова, 13.

    АЛМАТЫ

    В 12:00 пресс-конференция по поводу проведения в Алматы этапа мирового тура по баскетболу FIBA 3×3. Место проведения: мкр.Самал-2, 58.

    В 14:00 панельная сессия Nurlan Kapparov Fellowship — социально-образовательное мероприятие, нацеленное на освещение вопроса получения престижного образования в Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди (HKS). Место проведения: Достык 85А.

    Теги:
    Астана СМИ Анонс Казинформа Алматы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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