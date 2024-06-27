Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 июня.

АСТАНА

В 10:00 первое заседание Национального офиса по приватизации Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Место проведения: Мәңгілік ел даңғылы, 55/5.

В 10:00 заседание Сената.

В 12:00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Итоги широкомасштабных акций «Бекіре-2024», «Нерест».

В 14:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «В Казахстане впервые запустили авиатранспортировку радиофармпрепаратов»

В 15:00 первый слет фармацевтов Казахстана. Место проведения: ул. Иманова, 13.

АЛМАТЫ

В 12:00 пресс-конференция по поводу проведения в Алматы этапа мирового тура по баскетболу FIBA 3×3. Место проведения: мкр.Самал-2, 58.

В 14:00 панельная сессия Nurlan Kapparov Fellowship — социально-образовательное мероприятие, нацеленное на освещение вопроса получения престижного образования в Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди (HKS). Место проведения: Достык 85А.