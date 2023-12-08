Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 декабря.

В 9.00 в Национальной Академической библиотеке состоится международный научный симпозиум на тему: «Современное семейное воспитание: традиции и инновации».

В 10.00 в Сенате состоятся Парламентские слушания по вопросам совершенствования системы гражданской защиты.

В 10.00 пройдет праздничный форум по случаю 30-летия Международной стипендии «Болашак». Место проведения: The Ritz-Carlton.

В 11.00 в офисе АО «Самрук-Қазына» состоится заседание Общественного совета под председательством Болата Жамишева по вопросу механизмов мониторинга крупных инвестиционных проектов группы компаний Фонда, а также деятельности проектного офиса.

В 11.00 в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК состоится брифинг на тему: «Цифровая трансформация земельных отношений». Место проведения: Astana Hub, Мангилик ел 55/8, С4.6

В 12.00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О социально-экономическом развитии Атырауской области».

Спикер: аким Атырауской области Шапкенов Серик Жамбулович. Ссылки на трансляцию: youtube.com и facebook.com

В 15.00 часов во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится церемония открытия чемпионата Казахстана по бочча.

В 18.30 Корпоративный фонд «Болашақ» приглашает на XIV Зимний благотворительный бал.