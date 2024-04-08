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    21:00, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 апреля

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 апреля.

    АСТАНА

    В 10:00 состоится 7-е совещания экспертной группы международной организации гражданской авиации ICAO по содействию внедрения стандартов и рекомендуемой практики в области аэронавигационного обслуживания.

    В 11:00 - презентация книги президента Туркменистана Сердара Бердімухамедова «Анау — мыңжылдықтан бастау алған мәдениет».

    В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О газификации населенных пунктов».

    В 18.00 - пресс-конференции, посвященные документальному фильму «Горгона» известного казахстанского режиссера Рината Балгабаева и Структуры «ООН-женщины» в Казахстане.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Астана Анонс Казинформа
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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