Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 апреля.

АСТАНА

В 10:00 состоится 7-е совещания экспертной группы международной организации гражданской авиации ICAO по содействию внедрения стандартов и рекомендуемой практики в области аэронавигационного обслуживания.

В 11:00 - презентация книги президента Туркменистана Сердара Бердімухамедова «Анау — мыңжылдықтан бастау алған мәдениет».

В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О газификации населенных пунктов».

В 18.00 - пресс-конференции, посвященные документальному фильму «Горгона» известного казахстанского режиссера Рината Балгабаева и Структуры «ООН-женщины» в Казахстане.