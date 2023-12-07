Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря.

Астана

В 8.30 Пройдет Международная научно-практическая конференция «Имплементация международных правовых норм, обеспечивающих права человека, в национальное законодательство». Адрес проведения: отель SHERATON, ул. Сыганак 60/1.

В 9.00 Состоится Международная научно-практическая конференция «Конституционная реформа и избирательная система», приуроченная к 30-летию Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Место проведения: г. Астана, пр. Сарыарка, 4, гостиница «Radisson».

В 10.00 Национальный форум по корпоративному управлению с международными спикерами пройдет в Астане. Адрес: проспект Мәңгілік Ел, 55/19.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10.00 в рамках проекта «Үздік» пройдут конкурсы «Лучший электромонтажник-2023» и «Лучший газосварщик-2023». Место проведения: улица Акжол, 53/3, Строительно-технический колледж

В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится пресс-конференция на тему: «О мерах социальной поддержки лиц с инвалидностью»

Спикер: руководитель управления занятости и социальной защиты г. Астана Илья Скуб. Ссылка на трансляцию: facebook.com/rsk.astana01.

В 11.00 Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астане проведет публичное слушание по заявке АО «Астана-Теплотранзит» на изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия на регулируемую услугу в области передачи и (или) распределения тепловой энергии на 2024 год. Мероприятие состоится по адресу: ул. Тәуелсіздік, дом 7.

В 12.00 Состоится пресс-конференция в СЦК. Тема: «О социально-экономическом развитии Кызылординской области». Спикер: аким Кызылординской области Налибаев Нурлыбек Машбекович. Ссылки на мероприятие: youtube, facebook

В 15.00 Состоится пресс-конференция в СЦК. Тема: «О социально-экономическом развитии города Шымкента». Спикер: Аким города Шымкента Сыздыкбеков Габит Абдимажитович. Ссылки на мероприятие: youtube, facebook

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан посольство Франции представит два художественных проекта, предлагая познакомиться с современным французским творчеством.

В 17.30 Состоится Круглый стол в СЦК при Президенте РК. Тема: «Единый часовой пояс в Казахстане». Ссылки на мероприятие: youtube, facebook.

Алматы

В 12.00 часов состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь выдающегося деятеля искусств, казахского советского артиста балета, хореографа и балетмейстера, народного артиста Казахской ССР, обладателя Международной Сократовской премии Булата Газизовича Аюханова.

Мемориальная доска будет установлена по адресу: ул. Назарбаева, 44.