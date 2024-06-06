Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 июня.

АСТАНА

в 9.00 в Hilton Astana состоится открытие 14-го Международного горно-металлургического Конгресса и выставки «Astana Mining& amp; Metallurgy» — АММ 2024.

в 10.00 часов состоится заседание Сената Парламента РК.

в 10.00 в Конституционном Суде состоится презентация Конституции, впервые изданной на шрифте Брайль. Место проведения: Мәңгілік ел, 13.

в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии туризма в Казахстане и подготовке к летнему сезону»

в 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.Тема: «Об эпизоотической ситуации в стране и по возмещению ущерба паводков»

в 15.00 часов в Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан состоится открытие выставки «Объединяющее искусство: Казахстан-Индия».

в 15.00 Министерство культуры и информации РК, Посольство Италии в Астане, Итальянский институт культуры в г. Алматы, ForteBank, Mastercard и издательство Scripta Maneant приглашают вас на пресс-конференцию, посвященную открытию выставки картины Леонардо Да Винчи «La Bella Principessa». Место проведения: Национальный музей.

в 16:00 брифинг с участием министра транспорта Республики Казахстан Марата Карабаева «О проводимых работах в рамках дорожно строительного сезона». Адрес: Здание «Транспорт Тауэр»

АЛМАТЫ

в 9.00 V Kazakhstan Healthcare Forum 2024, «Тренды и вызовы здравоохранения: Предиктивность. Персонализация. Медицинская грамотность». Место: отель InterContinental Almaty

в 10.00 состоится 19-й Международный Конвент Мир торговли. Место проведения — Дом приемов «Бакшасарай», ул. Тимирязева, 42.

в 11.00 пресс-конференция по случаю завершения юбилейного 90-го сезона и презентации новой постановки романтического балета Х. Левенсхольда «Сильфида». Место проведения: КазНТОБ им. Абая, ул. Кабанбай батыра, 110.