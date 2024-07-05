Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 июля.

АСТАНА

В 10:00 начнется Первый национальный форум, посвященный здоровому будущему. Место проведения: Дворец единоборств им. Ушкенпирова.

В 12:00 состоится открытие Международного театрального форума «Театр XXI век: вызовы времени». Место проведения: Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького.

В 13:00 Дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников проведет в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» презентацию Игр для иностранных дипломатов и аккредитованных на Саммит ШОС журналистов.

В 17:00 - презентация Кубка Гагарина.