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    23:23, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 июля

    анонс
    Фото: Kazinform

    Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 июля.

    АСТАНА

    В 10:00 начнется Первый национальный форум, посвященный здоровому будущему. Место проведения: Дворец единоборств им. Ушкенпирова.

    В 12:00 состоится открытие Международного театрального форума «Театр XXI век: вызовы времени». Место проведения: Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького.

    В 13:00 Дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников проведет в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» презентацию Игр для иностранных дипломатов и аккредитованных на Саммит ШОС журналистов.

    В 17:00 - презентация Кубка Гагарина.

    Теги:
    События Астана Анонс Казинформа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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