Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября.

АСТАНА

в 09.00 МФЦА проведет международную финансовую конференцию «Astana Finance Days 2024».

в 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

в 10.30 Центр национальных и конных видов спорта приглашает на заключительные учебно-тренировочные сборы национальной сборной перед V Всемирными играми кочевников. Место проведения: проспект Кабанбай батыра, 43.

в 11.00 в Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан состоится заседание круглого стола по обсуждению Послания Главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года.

в 14.00 будет проведена Международная презентация Евразийского экономического форума по привлечению инвестиций, пройдут переговоры по ключевым проектам Китай (Сиань) - Казахстан (Астана). Место проведения: Пекин палас Soluxe Hotel Astana.

в 14.30 пресс-конференция Служба центральных коммуникаций при Президенте РК «О готовности Казахстана к V Всемирным Играм кочевников».

АЛМАТЫ

в 16.00 в Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева при поддержке организации «Объединение Свободных художников» состоится вернисаж экспозиций Латифа Казбекова «Бумажные миры» и Андрея Бисти «Железная ирония».