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    21:10, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 сентября.

    АСТАНА

    в 09.00 МФЦА проведет международную финансовую конференцию «Astana Finance Days 2024».

    в 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

    в 10.30 Центр национальных и конных видов спорта приглашает на заключительные учебно-тренировочные сборы национальной сборной перед V Всемирными играми кочевников. Место проведения: проспект Кабанбай батыра, 43.

    в 11.00 в Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан состоится заседание круглого стола по обсуждению Послания Главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года.

    в 14.00 будет проведена Международная презентация Евразийского экономического форума по привлечению инвестиций, пройдут переговоры по ключевым проектам Китай (Сиань) - Казахстан (Астана). Место проведения: Пекин палас Soluxe Hotel Astana.

    в 14.30 пресс-конференция Служба центральных коммуникаций при Президенте РК «О готовности Казахстана к V Всемирным Играм кочевников».

    АЛМАТЫ

    в 16.00 в Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева при поддержке организации «Объединение Свободных художников» состоится вернисаж экспозиций Латифа Казбекова «Бумажные миры» и Андрея Бисти «Железная ирония».

    Теги:
    Анонс Казинформа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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