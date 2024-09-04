Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 сентября.

АСТАНА

в 09.00 круглый стол арабской координационной группы. Место проведения: Тәуелсіздік, 52.

в 10.00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

в 10.00 Центр национальных и конных видов спорта приглашает на заключительные учебно-тренировочные сборы национальной сборной перед V Всемирными играми кочевников для представителей медиа. Место проведения: конно-спортивном комплексе «Арғымақ».

в 10.30 пройдет турнир по мини-футболу среди команд предприятий горнодобывающей и металлургической промышленности. Место проведения: Сарайшык, 13/5.

в 11.00 Центр политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК проводит экспертное обсуждение на тему: «Политические реформы и национальная стратегия: ключевые аспекты ежегодного Послания Президента РК К. К. Токаева народу Казахстана».

в 11.00 состоится пресс-конференция Казахстанской партии зеленых «Байтақ». Место проведения: ул. К. Аманжолова, дом № 32/1, ВП-6.

в 11.30 Федерация профсоюзов РК примет генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо в рамках его первого официального визита в Казахстан. Место проведения: пр. Абая, 38.

в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О гранте Тәуелсіздік ұрпақтары».