Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 мая.

АСТАНА

В 11:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О промежуточных результатах чемпионата Республики Казахстан по бочча и развитии бочча в Казахстане».

В 12:30 состоится пресс-брифинг Нацбанка по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.

В 15:00 при поддержке Министерства культуры и информации РК в Национальном музее РК откроется выставка «Тарих тағылымы», посвященная 135-летию со дня рождения деятелей Алаш Санжара Асфендиярова, Ораза Жандосова, Жусупбека Аймауытова и 130-летию Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Жансугурова, Турара Рыскулова. Мероприятие проводится в рамках Дня памяти жертв политических репрессий.

В 17:00 состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 100 дням до начала 5-х Всемирных игр кочевников. В мероприятии примут участие спортсмены, члены сборных команд по национальным видам спорта, тренеры и жители города.

В 17:20 - пресс-конференция, посвященная открытию «Опералии-2024».

АЛМАТЫ

В 09:45 - первый региональный круглый стол, посвященный международному Дню миротворца ООН на тему «Центральная Азия и миротворчество ООН: текущая деятельность и будущие перспективы».