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    20:00, 29 Май 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая

    Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 1 ноября
    Фото: Kazinform

    Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая.

    АСТАНА

    В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

    В 11:00 - пресс-конференция, посвященная проблемам пациентов с редкими орфанными заболеваниями.

    В 11:00 в Национальном музее состоится заключительная пресс-конференция Международной научно-исследовательской экспедиции «Иртыш индустриальный».

    В 11:30 - круглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Обеспечение прав детей: задачи и достижения».

    В 14:00 - XII Казахстанская международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности – KIOSH 2024.

    Теги:
    События Астана Анонс Казинформа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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