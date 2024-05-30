Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая.

АСТАНА

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 - пресс-конференция, посвященная проблемам пациентов с редкими орфанными заболеваниями.

В 11:00 в Национальном музее состоится заключительная пресс-конференция Международной научно-исследовательской экспедиции «Иртыш индустриальный».

В 11:30 - круглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Обеспечение прав детей: задачи и достижения».

В 14:00 - XII Казахстанская международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности – KIOSH 2024.