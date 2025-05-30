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    20:30, 29 Май 2025 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая.

    анонс Казинформа
    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    в 08.00 состоится Международный Форум Астана (AIF2025).

    в 09.00 международные соревнования по конному спорту – этап Кубка Мира Евразийской Лиги по конкуру (FEI CSI 1*-W) и Международный турнир по выездке (FEI CDI 1*). Место проведения: шоссе Каркаралы, 1.

    в 09.30 Симпозиум по государственному управлению и Диалоге по гуманитарным обменам между Китаем и Центральной Азии – 2025. Место проведения: Beijing Palace Soluxe Hotel Astana.

    в 11.00 департамент Агентства РК по делам государственной службы по г. Астана объявляет о проведении разъяснительного сбора по ППКР среди государственных служащих местных исполнительных государственных органов и подведомственных ему организаций, соответствующих вышеуказанному требованию. Место проведения: ул. Бейбітшілік, 11.

    в 11.00 состоится официальное открытие первого в Центральной Азии Центра традиционной китайской медицины (ТКМ), созданного в сотрудничестве с Сианьской больницей ТКМ и клиникой «Сиань». Место проведения: ул. Сауран, 15/1.

    в 11.30 круглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Благополучие ребенка – забота государства».

    в 14.30 первый саммит «Центральная Азия – Италия».

    Теги:
    СМИ Анонс Казинформа
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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