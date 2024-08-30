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    20:30, 29 Август 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 августа

    анонс
    Фото: pixabay

    Международное информационное агентство  Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 августа.

    АСТАНА

    в 09.00 в рамках акции «Внимание - дети» запланировано проведение автопробега. Место проведени: ул.Жетыген, 16.

    в 10.00 в железнодорожном вокзальном комплексе «Нұрлы жол» состоится презентация социокультурного проекта «Қазақстанның ұлттық қазынасы».

    в 19.00 Национальная компания «QazExpoCongress» приглашает жителей и гостей столицы на концерт с участием Мираса Жугунусова. Место проведения: территория делового комплекса EXPO на площадке летней сцены.

    Теги:
    СМИ Астана Анонс Казинформа
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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