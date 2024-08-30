Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 августа.

АСТАНА

в 09.00 в рамках акции «Внимание - дети» запланировано проведение автопробега. Место проведени: ул.Жетыген, 16.

в 10.00 в железнодорожном вокзальном комплексе «Нұрлы жол» состоится презентация социокультурного проекта «Қазақстанның ұлттық қазынасы».

в 19.00 Национальная компания «QazExpoCongress» приглашает жителей и гостей столицы на концерт с участием Мираса Жугунусова. Место проведения: территория делового комплекса EXPO на площадке летней сцены.