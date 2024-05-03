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    20:20, 02 Май 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 мая

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 мая.

    АСТАНА

    в 11.00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам социально-культурного развития.

    в 14.30 в Национальном музее Республики Казахстан при поддержке Министерства культуры и информации РК откроется выставка и состоится круглый стол «Ерлік тағзым - елдікті белгі», посвященный 100-летию Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, первого министра обороны Республики Казахстан, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и Халық қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева.

    в 15.00 в Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан состоится открытие фондовой выставки «Огнестрельное оружие: пистолетная история», посвященной Дню защитника Отечества, Дню Победы и 100-летию Р. Кошкарбаева и С. Нурмагамбетова.

    в 17.00 в преддверии Qazaqstan Barysy Grand Slam по дзюдо во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится пресс-тур на учебно-тренировочные сборы команды.

    Теги:
    Астана СМИ Анонс Казинформа Общество
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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