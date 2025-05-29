Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 мая

АСТАНА

в 09.00 пройдет Седьмой форум женщин Казахстана UMAI, где примут участие более 500 предпринимательниц страны. Место проведения: Astana IT University.

в 09.00 Международный Форум Astana International Forum. Место проведения: ул. Гейдара Алиева, 12.

в 09.00 форум Китай-Центральная Азия 2025. Место проведения: пр. Кабанбай батыра 15.

в 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте «О мерах по развитию железнодорожной отрасли страны».

в 12.30 на факультете журналистики и социальных наук Евразийского национального университета состоится торжественное открытие аудитории имени Шерхана Муртазы — государственного и общественного деятеля, выдающегося представителя казахской литературы и прессы, народного писателя Казахстана.

в 13.30 открытая лекция Генерального секретаря Совета Европы г-на Алена Берсе, посвящённую вызовам дезинформации в цифровую эпоху. Место проведения: пр. Кабанбай батыра, 53.

в 14.00 в рамках Astana International Forum развернётся Corporate Chess Cup 2025. Казахстанская федерация шахмат (Kazchess) при поддержке Freedom Holding Corp. и Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) соберёт корпоративные команды, которые готовы доказать, что их интеллект и тактика достойны мирового уровня. Место проведения: пр. Мангилик Ел, 55/18.

в 15.00 в конференц-зале Национальной академической библиотеки Республики Казахстан в г. Астана состоится презентация важного инновационного проекта на государственном уровне — IT программы «Qazemle».

в 16.00 ОО «Atamnyn Amanaty» совместно с Национальным музеем Республики Казахстан и Национальной гвардией МВД РК проводит военно-патриотическую акцию «СӨНБЕЙДІ ӘКЕ, ШЫРАҒЫҢ», посвященную памяти пропавшим без вести казахстанцев (их более 271 тыс. человек) в годы Второй мировой войны. Место проведения: просп. Тауелсиздик, 54.

в 18.30 галерея Forte Kulanshi Artspace приглашает на заключительную выставку сезона — Единственное в Казахстане биеннале художников QAZAQ CONTENT. Место проведения: ул. Достык 8/1.