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    20:00, 28 Май 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 мая

    анонс
    Фото: Kazinform

    Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 мая.

    АСТАНА

    В 09:00 начнется пленарное заседание Мажилиса РК.

    В 11:30 состоится пресс-конференция СЦК на тему «Обеспечение безопасности в период купального сезона».

    В 14:30 - пресс-конференция СЦК на тему «Защита трудовых прав работников, в том числе соблюдение законодательства по безопасности и охране труда на предприятиях РК».

    В 15:00 - круглый стол «Политические репрессии ХХ века: концептуальное видение и политико-правовая оценка», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

    Теги:
    Регионы События Астана Анонс Казинформа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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