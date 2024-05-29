Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 мая.

АСТАНА

В 09:00 начнется пленарное заседание Мажилиса РК.

В 11:30 состоится пресс-конференция СЦК на тему «Обеспечение безопасности в период купального сезона».

В 14:30 - пресс-конференция СЦК на тему «Защита трудовых прав работников, в том числе соблюдение законодательства по безопасности и охране труда на предприятиях РК».

В 15:00 - круглый стол «Политические репрессии ХХ века: концептуальное видение и политико-правовая оценка», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода.