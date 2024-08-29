Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 августа.

АСТАНА

в 09.30 состоится конференция на тему «Коммерциализация инновационных проектов в сфере электромашиностроения». Место проведения: пр. Кабанбай батыра, 53.

в 11.00 пресс-тур перед началом 5-х Всемирных игр кочевников. Место проведения: Пресс-центр ипподрома «Казанат».

в 11.00 в зале заседаний маслихата города Астаны состоится заседание постоянной комиссии маслихата города по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.

в 11.00 заседание Координационного совета по вопросам обрабатывающей и смежных отраслей промышленности, а также инфраструктуры на площадке Альянса Предпринимателей «Парасат».

в 12.30 пресс-конференция на тему: «Изменение структуры нашей экономики и повышение благосостояния граждан Казахстана через „Раскрытие условий нефтяных контрактов по месторождениям Тенгиз, Кашаган и Карачаганак“ и изменение подходов взаимодействия государства и бизнеса „Трансформация либо ликвидация НПП „Атамекен“.

в 12.30 пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке. Место проведения: проспект Мәңгілік Ел, 57«А».

в 13.00 Фонд развития парламентаризма в Казахстане проведет Круглый стол на тему «Избирательные реформы в Казахстане как фактор развития парламентаризма».

в 14.00 «Центр национальных и конных видов спорта» приглашает представителей СМИ на специальную открытую тренировку национальной сборной, которая примет участие в V Всемирных Играх Кочевников.

в 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О цифровизации социально-трудовой сферы».

в 15.00 в зале заседаний городского маслихата состоится заседание Общественного совета города Астаны.

в 19.00 открытие выставки «Сальвадор Дали». Место проведения: ул. Д. Кунаева 14Д.

АЛМАТЫ

в 09.30 онкологический Саммит Best of ASCO Kazakhstan 2024. Место проведения: ул. Оспанова 401.