22:00, 28 Апрель 2024 | GMT +6
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 апреля
Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 апреля.
АСТАНА
В 10:00 в Мажилисе начнется Правительственный час на тему: «Новая промышленная политика – качественно новая модель развития обрабатывающей промышленности».
В 15:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «Противодействие браконьерству».
В 15:00 - брифинг Посла Исламской Республики Иран в РК.