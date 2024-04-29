Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 апреля.

АСТАНА

В 10:00 в Мажилисе начнется Правительственный час на тему: «Новая промышленная политика – качественно новая модель развития обрабатывающей промышленности».

В 15:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «Противодействие браконьерству».

В 15:00 - брифинг Посла Исламской Республики Иран в РК.