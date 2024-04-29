РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 апреля

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 апреля.

    АСТАНА

    В 10:00 в Мажилисе начнется Правительственный час на тему: «Новая промышленная политика – качественно новая модель развития обрабатывающей промышленности».

    В 15:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «Противодействие браконьерству».

    В 15:00 - брифинг Посла Исламской Республики Иран в РК.

    Теги:
    Регионы События Астана Анонс Казинформа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!