Информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая.

АСТАНА

В 08:45 в международном аэропорту города Астаны состоится встреча серебряного призера Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Анны Нурмухамбетовы.

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

В 10:00 ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» совместно с Министерством энергетики Республики Казахстан проведут Форум стейкхолдеров «Перспективы развития атомной энергетики в Казахстане». Место проведения: Мангилик Ел, 55/19.

В 10:00 в Доме дружбы с участием заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана — заведующего Секретариатом АНК АП РК М. А. Азильханова пройдет расширенное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана «Фундаментальные ценности прогрессивной нации». Место проведения: ул. Б.Момышулы, 24/9.

В 11:30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Об итогах деятельности по защите прав потребителей за 2023 год».

В 14:00 пройдет чемпионат Казахстана по бочча при поддержке Министерства туризма и спорта. Место проведения: проспект Кабанбай батыра, 43.

В 15:00 в Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан состоится открытие выставки юных художников Детской школы искусств города Аксу «Ветер перемен». Место проведения: ул. Бокейхана, 1а.

АЛМАТЫ

В 11:00 — пресс-бранч с Ельдаром Абдразаковым. Место проведения: Абая, 60.