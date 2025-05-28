Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая

АСТАНА

в 08.30 Казахстанско-французский инвестиционный форум, в преддверии Международного форума «Астана». Место проведения: Отель The St. Regis Astana.

в 09.00 официальный визит Президента Руанды П.Кагаме.

в 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

в 10.00 Маслихат города Астаны проведет публичные слушания на тему: «Текущее состояние и перспективы развития теплоснабжения и энергообеспечения столицы».

в 10.00 пройдет международный форум Italy–Kazakhstan Supply Chain Forum. Место проведения: отель Hilton Astana (ул. Г. Алиева, 14).

в 10.00 Министерство торговли и интеграции РК совместно с Казахстанско-итальянской торговой ассоциацией (ACIK) и Посольством Итальянской Республики в Казахстане проводит деловой форум «Италия — Казахстан» по вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли и логистики, в том числе по всей цепочке поставок. Место проведения: отель Hilton Astana (ул. Г. Алиева, 14).

в 10.00 состоится KazLeasing-2025 — первая в Казахстане конференция, полностью посвящённая будущему лизинга и развитию финансово-промышленного сектора. Место проведения: отель Rixos.

в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О цифровизации здравоохранения».

в 12.15 открытие Аллеи вечной дружбы Казахстана и России. Место проведения: ул.Д. Кунаева 1.

в 13.00 международная конференция «Роль систем накопления энергии BESS в энергетике Казахстана». Место проведения: Nazarbayev University.

в 14.00 XIII Казахстанская Международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности — KIOSH. Место проведения: Международном выставочном центре «EXPO».

в 15.00 в связи с праздником Курбан айт состоится пресс-конференция с участием председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы. Место проведения: ул. Карасаза, д. 3.

в 15.00 состоится заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции города Астаны, на котором будет рассмотрено обращение ТОО «Клинико-диагностические лаборатории ОЛИМП». Место проведения: проспект Б. Момышулы 2/1№

в 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится официальное открытие выставки «Путешествие в мир Чюрлёниса: Гармония цвета и звука», представляющая репродукции произведений выдающегося литовского художника и композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса.

в 16.00 Казахстанская федерация шахмат в третий раз соберёт и наградит лучших из лучших — тех, кто не просто играет в шахматы, а поднимает авторитет Казахстана на мировой арене. Место проведения: Sheraton Astana Hotel.