Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 августа.

АСТАНА

в 09.00 IV Съезд травматологов и ортопедов Казахстана с международным участием и III Съезд Казахстанской Ассоциации травматологов-ортопедов, посвященные 75-летию со дня рождения академика Батпенова Н.Д. Место проведения: пр.Туран, 64.

в 09.30 департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана планируется проведение пресс-тура по объектам ГКП «Астана Су Арнасы» по исполнению мероприятий инвестиционных программ за 2023 год и 1 полугодие 2024 года. Место и время сбора: ул. А. Петрова, д. 5.

в 10.00 «Центр национальных и конных видов спорта» проведет заключительные учебно-тренировочные сборы национальной сборной перед V Всемирными играми кочевников для представителей медиа.

в 11.00 в Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан состоится праздничный урок «Менің Отаным – Қазақстан» для будущих первоклассников учебных заведений горлода Астаны, посвященный Дню Конституции РК и Дню знаний.

в 11.00 пресс-конференция по результатам ІІ сезона проекта «Байтақ жер» по развитию МСБ в сфере агро-, эко- и этнотуризма на сельских территориях Акмолинской области пройдет в Астане. Место проведения: пр-т Мәңгілік ел, 55/13, блок С2.3.

в 13.00 мероприятие по профилактике правонарушений среди водителей самокатов. Сотрудники полиции совместно с операторами шеринга будут патрулировать улицы и следить за соблюдением ПДД. Место проведения: пространство перед ТЦ «Хан-Шатыр», площадка у подземного перехода Парка влюбленных. Место проведения: пр.Туран, 64.

в 13.30 Министерская конференция СВМДА по проблемам экологии. Место проведения: пр. Мангилик Ел 55/20.

в 15.00 Фонд развития парламентаризма в Казахстане (далее – ФРПК) приглашает принять участие в Круглом столе на тему «ЖКХ в Казахстане: современное состояние и перспективы развития».