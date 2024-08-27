Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 августа.

АСТАНА

в 10.00 в рамках Международного дня действий против ядерных испытаний состоится т матический семинар по укреплению сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия с участием Первого заместителя министра иностранныхдел Республики Казахстан Акана Рахметуллина и Высокого представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Место проведения: здание МИД РК, ул. Д.Кунаева, 31.

в 10.00 столичные товаропроизводители представят свою продукцию в рамках проекта «Одно село — один продукт» на площадке Палаты предпринимателей. Место проведения: пр. Б.Момышулы, 2/1.

в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Одров проведении Мультииндикаторного-кластерного обследования в Казахстане».

в 12.00 торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 5-х Всемирных игр кочевников.

в 14.00 Международная выставка ядерных технологий KazAtomExpo. Место проведения: пр. Мангилик ел, 53/1, Блок В.

в 18.45 в Международный аэропорт города Астаны прилетит спортсмен Центра олимпийской подготовки «Астана» Данияр Шаяхметов, который стал серебряным призером Чемпионата мира среди юниоров по велотреку — впервые в истории Казахстана.