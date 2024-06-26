Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июня.

АСТАНА

в 10.00 заседание Мажилиса Парламента РК.

в 10.00 пресс-конференция, посвященная запуску уникального проекта — Лиги инклюзивного футбола для детей и подростков с аутизмом и Синдромом Дауна.

в 12.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О восстановлении платежеспособности и банкротство граждан РК».

в 12.00 пресс-конференция, посвященная презентации ежегодного отчета о состоянии системы здравоохранения в 23-х европейских странах, в том числе в Республике Казахстан. Место проведения: ул. Сыганак 60/1.

в 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О повышении качества жизни лиц с инвалидностью».

в 15.00 церемония закладки фундамента нового здания штаб-квартиры СВМДА с «капсулой времени», содержащей послание будущему персоналу Секретариата СВМДА.