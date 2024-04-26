Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 апреля.

АСТАНА

в 09.00 состоится заседание Совета министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

в 10.00 пройдет круглый стол по обсуждению вопросов подготовки менеджеров здравоохранения. Место проведения: Школа медицины Назарбаев Университета.

в 10.00 пройдет тренинг «Стойкие органические загрязнители и пестициды: опасность для здоровья и окружающей среды и меры управления». Место проведения: гостиница «Ibis».

в 12.00 пресс-конференции на тему: «Определение таможенной стоимости при таможенном декларировании» и «Порядок перемещения товаров физическими лицами». Место проведения: пр.Жеңіс, 11.

в 14.00 В Esil University совместно КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата Астаны совместно с КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата Астаны состоится ярмарка вакансий.

АЛМАТЫ

в 11.00 в зале имени Н.Даулетовой Национальной библиотеки РК состоится презентация документального «Тоққожаның қызыл алмасы».