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    20:30, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 апреля

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 апреля.

    АСТАНА

    в 09.00 состоится заседание Совета министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

    в 10.00 пройдет круглый стол по обсуждению вопросов подготовки менеджеров здравоохранения. Место проведения: Школа медицины Назарбаев Университета.

    в 10.00 пройдет тренинг «Стойкие органические загрязнители и пестициды: опасность для здоровья и окружающей среды и меры управления». Место проведения: гостиница «Ibis».

    в 12.00 пресс-конференции на тему: «Определение таможенной стоимости при таможенном декларировании» и «Порядок перемещения товаров физическими лицами». Место проведения: пр.Жеңіс, 11.

    в 14.00 В Esil University совместно КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата Астаны совместно с КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата Астаны состоится ярмарка вакансий.

    АЛМАТЫ

    в 11.00 в зале имени Н.Даулетовой Национальной библиотеки РК состоится презентация документального «Тоққожаның қызыл алмасы».

    Теги:
    Астана СМИ Анонс Казинформа Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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