20:00, 25 Январь 2024 | GMT +6
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января
Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января.
АСТАНА
В 11:00 на площадке пресс-центра АО «Самрук-Қазына» состоится пресс-брифинг на тему «Итоги деятельности АО «KEGOC за 2023 год».
В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О реализации Концепции миграционной политики РК на 2023-2027 годы».
В 14:00 - пресс-конференция, приуроченная к проведению международного турнира по легкой атлетике Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes.
В 15:00 - пресс-конференция Службы коммуникаций города Астана. Тема: «Эпидситуация по кори и профилактические мероприятия по снижению заболеваемости корью в Астане».
В 16:30 стартуетІІ Форум корпоративной благотворительности.