Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января.

АСТАНА

В 11:00 на площадке пресс-центра АО «Самрук-Қазына» состоится пресс-брифинг на тему «Итоги деятельности АО «KEGOC за 2023 год».

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О реализации Концепции миграционной политики РК на 2023-2027 годы».

В 14:00 - пресс-конференция, приуроченная к проведению международного турнира по легкой атлетике Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes.

В 15:00 - пресс-конференция Службы коммуникаций города Астана. Тема: «Эпидситуация по кори и профилактические мероприятия по снижению заболеваемости корью в Астане».

В 16:30 стартуетІІ Форум корпоративной благотворительности.