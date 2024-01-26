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    20:00, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января

    анонс
    Фото: Kazinform

    Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января.

    АСТАНА

    В 11:00 на площадке пресс-центра АО «Самрук-Қазына» состоится пресс-брифинг на тему «Итоги деятельности АО «KEGOC за 2023 год».

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О реализации Концепции миграционной политики РК на 2023-2027 годы».

    В 14:00 - пресс-конференция, приуроченная к проведению международного турнира по легкой атлетике Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes.

    В 15:00 - пресс-конференция Службы коммуникаций города Астана. Тема: «Эпидситуация по кори и профилактические мероприятия по снижению заболеваемости корью в Астане».

    В 16:30 стартуетІІ Форум корпоративной благотворительности.

    Теги:
    События Астана Анонс Казинформа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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