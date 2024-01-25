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    20:00, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января

    Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 1 ноября
    Фото: Kazinform

    Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января.

    АСТАНА

    В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

    В 14:00 начнется 21-я международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса.

    В 15:00 в Мажилисе Парлмаента РК пройдет презентация нового законопроекта «О науке и технологической политике».

    В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.

    Теги:
    События Астана Анонс Казинформа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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