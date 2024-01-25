Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января.

АСТАНА

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 14:00 начнется 21-я международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса.

В 15:00 в Мажилисе Парлмаента РК пройдет презентация нового законопроекта «О науке и технологической политике».

В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.