20:00, 24 Январь 2024 | GMT +6
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января
Агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января.
АСТАНА
В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.
В 14:00 начнется 21-я международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса.
В 15:00 в Мажилисе Парлмаента РК пройдет презентация нового законопроекта «О науке и технологической политике».
В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.